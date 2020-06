Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchané, a animé ce jeudi 11 juin 2020, une conférence de presse sur le Plan gouvernemental annoncé ce mercredi en Conseil des ministres et destiné à atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie du Coronavirus au Bénin.

Le Plan de riposte selon le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, est la réponse aux effets néfastes de la crise à la Covid-19 sur l’économie du Bénin, à l’instar de celles des autres pays de la planète.

A cet effet, le gouvernement, renseigne-t-il, a revu à la baisse les prévisions de la croissance économique en la ramenant à « 3,5%, contre 7,6% initialement retenu pour l’année 2020 ».

Dans le but d’apporter une réponse à cette situation, le gouvernement du Bénin a mis en place un plan de soutien et de riposte au secteur productif, a souligné Bio Tchané.

Ce plan qui a une portée fortement sociale comporte des mesures en faveur des entreprises formelles, des artisans et petits métiers de services de l’informel », a-t-il ajouté.

Le ministre d’État a souligné que les mesures sont évaluées à environ 74,12 milliards FCFA, et regroupées en trois points.

Le premier concerne un soutien d’un montant de 63,38 milliards de FCFA au profit des entreprises surtout les PME. Cette dotation est destinée à la prise en charge des salaires des employés déclarés, au remboursement des crédits de TVA, à l’exonération du paiement de la taxe sur véhicule à moteur (TVM). Elle prend aussi en compte les loyers commerciaux sur trois mois au profit des agences de voyage déclarées. Cette dotation est également destinée à la prise en charge intégrale des factures d’électricité et d’eau pendant 03 mois pour les hôtels et les agences de voyage à hauteur de 4,1 milliards de FCFA. Le gouvernement a également créé un fonds de bonification de 30 milliards de FCFA pour permettre aux acteurs économiques et aux entreprises d’avoir accès à des crédits à taux zéro dans les banques et les systèmes financiers décentralisés (SFD).

La deuxième batterie de mesures est purement sociale et consiste à un appui de 4,98 milliards de FCFA destinés aux artisans et ceux exerçant de petits métiers. Il prend en compte 55.000 personnes exerçant dans les branches suivantes : soins corporels, coiffure, couture, bars restaurants, maquis et discothèques. Il s’agit de ceux d’entre eux qui se sont inscrits sur la plateforme digitale ouverte à cet effet, ainsi que dans les mairies et centres de promotion sociale.

Enfin la troisième catégorie des mesures sociales du gouvernement est une subvention de portée générale, qui s’applique à tous les citoyens, sur les tarifs de l’électricité et d’eau pour un montant de 5,76 milliards de FCFA.

Selon le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, le souci du gouvernement est d’alléger le plus possible les peines des concitoyens et des entreprises les plus frappées par la crise du Coronavirus. Il a par ailleurs précisé que le gouvernement du président Patrice Talon envisage également une subvention particulière au profit des pauvres et extrêmes pauvres dès la fin de l’opération de leur identification qui est en cours. Le montant de cette subvention n’est pas pour le moment évalué, a informé Abdoulaye Bio Tchané.

Un mécanisme de soutien au secteur agricole sera défini et mis en œuvre selon l’ampleur de l’impact dans chaque filière concernée, a-t-il annoncé.

Sur le volet sanitaire de la crise, le Bénin s’est distingué par des mesures réalistes adaptées à son contexte socioéconomique et à son environnement social, a apprécié le ministre d’Etat. Ce qui lui a valu de nombreuses félicitations venant d’autres pays, qui n’ont pas hésité à s’inspirer du modèle béninois de riposte.

« Une fois encore, le génie béninois a parlé », s’est réjoui Abdoulaye Bio Tchané indiquant que c’est dans cet esprit de clairvoyance, d’efficacité et de réalisme que les mesures sociales annoncées en conseil des ministres ont été prises.

F. A. A.

11 juin 2020 par