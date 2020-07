Bio Tchané a lancé la plateforme e-résultat ce jeudi

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a officiellement lancé la plateforme e-résultat ce jeudi 23 juillet 2020. Il s’agit d’un portail numérique par lequel les candidats aux examens de fins d’année (CEP, BEPC, et BAC), et concours nationaux peuvent consulter leurs résultats, ou l’avoir dans leurs boîtes mails dès la fin des délibérations.

"La plateforme eRESULTATS que nous lançons officiellement ce jour, a pour vocation, au-delà de la digitalisation de la consultation des résultats des examens et concours nationaux, la simplification et la vulgarisation des usages numériques dans le quotidien des citoyens." pic.twitter.com/DCd7UoXjPW — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) July 23, 2020

Selon Brice Hessou, chef projet à l’Agence des services et systèmes d’information (ASSI), les candidats ont deux possibilités pour accéder aux résultats via la plateforme e-résultats. La première leur permet de consulter les résultats déjà proclamés sur la plateforme, ou de l’avoir directement dans leurs mails. Grâce à la seconde, le candidat peut se faire préenregistrer après les compositions afin d’avoir directement son résultat dans sa boîte mail.

Pour consulter le résultat suivant la première possibilité, le candidat identifie la session d’examen, fournit ses informations personnelles qui permettent de l’identifier (N° de table ou la combinaison du nom de famille et des prénoms).

Lorsque ces informations sont enregistrées, le système affiche les différents candidats qui correspondent aux critères de recherche, ou soit enregistre directement le candidat concerné si la recherche est très affinée, a expliqué Brice Hessou.

Après cette étape, le candidat paie le montant forfaitaire compris entre 50 et 100 FCFA pour la consultation directe sur le site, et 100 à 150 FCFA dans le cadre de la réception par mail, a-t-il précisé.

A en croire le chef de projet à l’ASSI, dès que le paiement est validé, la plateforme affiche directement le résultat du candidat.

Les candidats peuvent également avoir accès aux corrigés types des différentes épreuves sur la plateforme e-résultats. L’adresse à taper est le www.eresultats.bj.

La mise en place de cette plateforme a été possible grâce aux efforts conjugués du ministère de l’économie numérique et de la digitalisation, les ministères des trois ordres d’enseignement et l’Agence des services et systèmes d’informations.

Elle s’inscrit dans le cadre des mesures de riposte de la pandémie du Coronavirus, et évite tout attroupement lors de la proclamation des résultats.

F. A. A.

