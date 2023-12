Environ 10 mois après son dernier passage, le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a visité, vendredi 08 décembre 2023, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Abdoulaye Bio TCHANE a noté avec satisfaction, le « progrès substantiel » au sein de la zone franche économique en pleine expansion.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, fruit de la joint-venture entre le gouvernement du Bénin et le Groupe ARISE, a connu un succès fulgurant en deux ans d’exploitation. 36 investisseurs opérant dans les secteurs de la transformation du cajou, du coton, le soja, et autres produits, se sont installés au terme de la 1ère phase de 400 ha. Selon le point présenté par le directeur général de la Société d’investissement et de la promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), et le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), 12 unités de transformation déjà opérationnelles emploient plus de 10.000 jeunes.

Avec le démarrage des travaux de la 2e phase, une vingtaine d’entreprises vont s’installer d’ici les 06 prochains mois, et emploieront plus de 20.000 jeunes Béninois.

Ces résultats selon le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, relève d’un « progrès substantiel ». « C’est un important programme du gouvernement, et nous voyons tous les jours, non seulement la réalisation de ce que nous avons planifié, mais aussi la concrétisation d’un certain nombre de choses qui sont à l’avantage et dans l’intérêt de nos populations », a-t-il confié très satisfait du projet GDIZ initié par le gouvernement.

Opérationnalisation de la 1ère unité intégrée de textile, une 1ère au Bénin

Après une séance de travail avec Létondji BEHETON et Laurent GANGBES, respectivement DG de la SIPI-BENIN et DG de l’APIEx, le ministre d’Etat a visité la 1ère unité intégrée de textile déjà opérationnelle dans la zone, capable de transformer 20.000 tonnes de coton, et d’employer au moins 5000 jeunes Béninois.

Pour Bio TCHANE, il s’agit d’une entreprise de premier plan. « C’est quelque chose qui n’existait pas dans notre pays, et encore moins, dans d’autres pays africains », a-t-il déclaré, convaincu de ce qu’il est possible de faire un certain nombre de choses dans le pays, et sur le continent avec le sérieux et l’engagement que le gouvernement déploie depuis 2016. « C’est une autre économie qui est en train d’être générée ici à la GDIZ ; et il faut constater tout simplement que les progrès sont substantiels », a poursuivi le ministre d’Etat.

Plusieurs sujets relatifs entre autres aux travaux d’aménagement de la 2e phase de la zone, aux politiques des industries de textile et de transformation de noix de cajou, l’accélération de l’établissement du plan directeur des zones périphériques de la GDIZ, le transport public, la formation, la sécurité, les logements, etc, ont été évoqués au cours de la séance d’échanges ; et des réflexions sont en cours pour l’aménagement de toute la zone.

Pour Bio TCHANE, il s’agit de voir comment faire pour qu’au terme des 10 ans d’exploitation de la zone, et les 300.000 emplois seront créés, comment créer un écosystème qui permette d’assurer l’habitation, l’alimentation, l’éducation, la santé, le transport, etc, de tout ce monde.

Du point de vue de la sécurité, un commissariat spécial de police est déjà en place. Des réflexions sont en cours pour la mise en place d’un dispositif de gestion des accès au sein de la zone, l’établissement d’une salle de contrôle équipée de caméras pour une surveillance ininterrompue, etc.

Quelques images

F. A. A.

9 décembre 2023 par ,