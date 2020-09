‘’Bio Guerra’’ menacé de disparition à Parakou

L’un des héros de la résistance à l’impérialisme français au Bénin risque d’être effacé des mémoires. La statue du guerrier érigée à la place Bio Guerra, non loin de la résidence du préfet du Borgou et du Centre Hospitalier Universitaire du Département, en mémoire du guerrier wassangari Bio Guerra, est dans un état de dégradation avancée. Le monument représentant Bio Guerra assis sur un cheval de bataille s’est dégradé. La monture du héros Bio Guerra a perdu l’une de ses pattes.

A cette allure, plus rien ne restera pour préserver la mémoire de cet héro national.

