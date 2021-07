Bill Yoclounon crée l’application ‘’Clavier Fongbé’’

Le jeune journaliste Bill Yoclounon promeut les langues béninoises à travers la création d’une application ‘’clavier fongbé’’

« Moi, j’ai rencontré un problème. En 2018, quand je créais du contenu, j’écrivais du ’’fongbé’’ faux, c’était du ’’fongbé’’ francisé parce que je n’avais pas tous les caractères, toutes les diacritiques, toutes les lettres spécifiques à l’alphabet ’’fongbé’’ sur les claviers google ou les claviers des grandes firmes comme Microsoft-Key », a confié Bill Yoclounon dans une interview accordée à Deutsche Welle. C’est ce qui a conduit le journaliste à inventer le clavier fongbé et des langues béninoises. Le Fongbè est une langue véhiculaire parlée au Bénin.

« (...) Je me suis dit à un moment, pourquoi lancer uniquement le clavier fongbé alors qu’il y a d’autres langues béninoises ? Et toutes les langues béninoises d’ailleurs sont confrontées au même problème d’indisponibilité de clavier. On a donc recommencé le travail et maintenant on a pris non seulement en compte le fongbé mais toutes les 56 langues locales qui sont parlées au Bénin », a ajouté Bill Yoclounon.

D’autres langues africaines ont été prises en compte comme « le wolof, le dendi qui est aussi parlé au Niger, le haoussa, le zerma, le yorouba qui est très parlé au Nigeria et plusieurs langues africaines ».

Clavier Fongbé et des langues béninoises est une application développée pour les appareils Android. Elle est très simple à utiliser et permet d’’écrire dans toutes les langues béninoises grâce aux caractères spéciaux et diacritiques de chacun de leur alphabet.

