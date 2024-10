Benoît DATO remet le drapeau national aux jeunes athlètes béninois

Ce lundi 21 octobre 2024, le Ministre des sports Benoît DATO a remis le drapeau national aux jeunes athlètes béninois qui participent à la 20e édition des Gymnasiades ou Jeux Olympiques du sport scolaire U18 du 23 au 31 octobre 2024 au Bahreïn.

La cérémonie de remise du drapeau national s’est tenue au stade Général Mathieu Kérékou. Avec l’encouragement et l’espoir de ramener plusieurs médailles, Amazones et Guépards se rendront au Bahreïn, pays situé dans le golfe persique entre la côte d’Arabie saoudite à l’ouest et le Qatar à l’est et au sud-est.

Pour sa première participation, le Bénin sera représenté par 48 athlètes répartis dans quatre disciplines : Handball, Basket 3×3, Beach Volley et Athlétisme.

Algérie, Bénin, Cameroun, Égypte, Côte d’Ivoire, Malawi, Mali, Maroc, Namibie, Nigéria, Sierra Leone, Afrique du Sud, Togo et Uganda font partie des pays africains qui participeront aux jeux.

J.S

22 octobre 2024 par ,