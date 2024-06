Bellingham pousse l’Angleterre à la tête du groupe C

Deuxième journée à trois match dans cet Euro 2024. La victoire de l’Angleterre 1-0 sur la Serbie vient boucler la journée.

Trois rencontres ont été disputées ce dimanche 16 juin 2024 dans cet Euro 2024. Au programme, la Pologne et les Pays Bas se sont affrontés à 15h. Au terme du temps de jeu, les Néerlandais s’en sont sortis vainqueurs. La Pologne a vite pris les devants, mais a fini par être renversée. Victoire 1-2 pour les Pays Bas.

A 17h, la Slovénie et le Danemark nous ont offert un match de parité. On assistait au premier match nul du tournoi sur le score de 1 but partout.

Enfin, l’Angleterre se devait de profiter du nul de la Slovénie et du Danemark pour se faire seul leader du groupe C. Grâce à une tête de Jude Bellingham, les Three Lions ont pu lancer leur compétition avec une victoire. Le seul but du Madrilène a accordé un succès sur 1-0 aux hommes de Gareth Southgate.

