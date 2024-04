Basile Tchibozo dépose sa candidature ‘’catégorie presse écrite’’

Le patron de presse Basile Tchibozo a déposé, ce mercredi 03 avril 2024, sa candidature dans la catégorie presse écrite pour l’élection des représentants des médias à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Basile Tchibozo est officiellement dans la course pour l’élection des professionnels des médias à la 7e mandature de la HAAC. Il a déposé sa candidature ce mercredi 3 avril à la Commission électorale nationale autonome (CENA). « Nous ne sommes plus dans le jeu, nous sommes dans l’enjeu. Face à la situation actuelle des professionnels des médias, il faut agir, il faut administrer la thérapie de choc », a-t-il confié à la presse après l’obtention de son récépissé.

Basile Tchibozo est fondateur et promoteur du quotidien ‘’Le Challenge’’. Ancien membre de l’ODEM, il a été entre autres président du Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA) du Bénin.

Akpédjé Ayosso

