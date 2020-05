La République du Bénin a reçu du Groupe de la Banque Africaine de Développement, un prêt d’un montant de soixante et un millions d’euros (61 000 000 EUR) pour financer le Projet d’Appui au Programme d’Assainissement Pluvial de la ville de Cotonou (PAPC) et l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire (ACVDT) placée sous la tutelle de la Présidence de la République du Bénin en est l’Agence d’exécution. Le Projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative de la République du Benin d’assainissement pluvial de la ville de Cotonou qui a pour objectif de réduire la vulnérabilité des populations face aux inondations, de favoriser la réalisation des infrastructures socio-économiques et lancer le développement économique du Bénin.

