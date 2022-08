Avec la GDIZ, la transformation cotonnière passe de 1 à près de 13% au Bénin

Le Bénin peut désormais transformer sur place, sa production cotonnière. Ceci, grâce à la Zone franche industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ), où plusieurs industries sont déjà implantées.

Le Bénin enregistre ces dernières années les meilleures productions cotonnières en Afrique. Le pays dépassent le Burkina Faso et le Mali, reconnus comme premiers producteurs de coton en Afrique. En 2021, le Bénin a fait une production record de 728 000 tonnes de coton brut, et occupe le premier rang en Afrique, et le 10e dans le monde. Une prouesse réalisée grâce à une politique agricole dynamique et le partenariat public-privé entre le gouvernement béninois et Arise.

Sur cette récolte, le Bénin produit 315 000 tonnes de fibre de coton par an, et seulement 3 000 sont transformées localement, soit environ 1 % de la production annuelle nationale.

Avec le projet GDIZ, le pays dispose d’équipements permettant l’égrenage du coton brut. Trois usines en développement au sein de la GDIZ permettront d’augmenter la part de la fibre de coton transformée de 1 % à 12.7 % par an. Des graines de coton seront également transformées au sein de la GDIZ, ce qui permettra la production locale d’huile de coton, informent des responsables de la GDIZ.

Pour la première phase du projet GDIZ, 32 investisseurs sont déjà installés et investissent dans les domaines du textile, la transformation agricole, etc.

