Aurellie Zoumarou installe les membres du comité de qualification

La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurelie Adam Soule Zoumarou, a installé jeudi 03 décembre 2020, les membres du comité de qualification des prestataires de services de confiance de l’Organe de Contrôle des Prestataires de Services de Confiance Numérique en République du Bénin.

Qualifier et contrôler les prestataires de services de confiance et les services qu’ils fournissent ; c’est la mission confiée au comité de qualification des prestataires de services de confiance. Ce comité est l’une des deux composantes de l’Organe de Contrôle des Prestataires de Services de Confiance Numérique en République du Bénin.

Le comité de qualification est chargé : d’approuver les plans d’inspection sur proposition de la cellule d’évaluation des services de confiance ; de collaborer avec les instances nationales, régionales et internationales relevant de son domaine d’intervention en vue de l’harmonisation des normes et standards . Il également pour mission de procéder, notamment via un organisme d’évaluation de conformité, à des audits et des évaluations de conformité des prestataires de confiance qualifiés.

L’organe est chargé d’accorder le statut "qualifié″ aux prestataires de services de confiance et aux services de confiance qu’ils fournissent et, de retirer ce statut conformément aux textes en vigueur ; d’informer et sensibiliser le public sur les utilisations sécurisées et efficientes des services de confiance et sur l’écosystème des prestataires de services de confiance qualifiés. Il est aussi chargé d’exiger et s’assurer que les prestataires de services de confiance corrigent tout manquement aux obligations prévues par les textes en vigueur.

Les membres du comité de qualification des prestataires de services de confiance de l’Organe de Contrôle des Prestataires de Services de Confiance Numérique en République du Bénin ont été nommés par le décret 2020-488 du 07 octobre 2020. Il est composé de : M. Laurent Marc Layiwola ; M. Ouanilo Jérôme Medegan ; M. Serge Laurent Adjovi ; M. Aristide Adjinacou ; M. Olayemi Ahouanmenou ; M. Landry Zola ; M. Claude Olympio et M. Hervé Coovi Guedegbe.

A.A.A

5 décembre 2020 par