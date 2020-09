Atrokpo rend grâce et remercie ses soutiens

A Cotonou depuis ce dimanche 20 septembre 2020 après avoir suivi des soins en France, le maire Luc Atrokpo a remercié Patrice Talon, les autorités politico-administratives et ses amis pour le soutien moral et autres.

« Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant, le Père céleste, l’unique source de vie en plénitude (…). Infinie gratitude au chef de l’Etat pour sa sollicitude permanente pendant ces douloureux moments que j’ai traversés », a-t-il écrit sur sa page facebook.

Dans son message, Luc Atrokpo a aussi remercié les autorités politico-administratives et ses amis. « Mes sincères remerciements pour vos messages, vos pensées, vos marques d’affection et témoignages de sympathie et de prompt rétablissement. J’ai trouvé dans vos différents messages une solidarité inconditionnelle qui m’a aidé à surmonter l’épreuve de la maladie », a-t-il témoigné.

Vos gestes d’amitié, poursuit le maire, vos soutiens m’ont convaincu que ma peine était partagée.

« Vous avez été une source de réconfort et de persévérance. Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance sans faille. Je suis résolument engagé à faire face aux défis de notre chère ville, Cotonou. Encore MERCI, de tout cœur, à toutes et à tous. Béni soit Dieu, le Père, pour son Amour », a conclu Luc Atrokpo.

A.A.A

21 septembre 2020 par