Aristide Adjinacou, nouveau Directeur par intérim de l’ASSI

L’Agence des Services et Systèmes d’Informations (ASSI) a un Directeur intérimaire à la suite de la démission de Serge Adjovi le mardi 05 avril 2022.

Aristide Adjinacou est le nouveau Directeur par intérim de l’Agence des Services et Systèmes d’Informations (ASSI). Le nouveau Directeur était le Directeur des opérations de l’ASSI. Il remplace l’ex directeur Serge Adjovi qui a démissionné le mardi 05 avril 2022.

Des responsables de l’ASSI impliqués dans une affaire de marchés publics qui porte plus d’un milliard FCFA sont poursuivis sans mandat de dépôt par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) depuis vendredi 1er avril 2022.

La démission de Serge Adjovi à la tête de l’ASSI intervient à la suite de cette affaire. Mais l’ex directeur n’a encore fait de déclaration et rien n’a filtré quant à la raison de cette démission.

