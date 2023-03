Après Liechtenstein, Portugal humilie Luxembourg

A l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de l’EURO Allemagne 2024, le Portugal de Cristiano Ronaldo affrontait Luxembourg ce dimanche.

Après leur belle démonstration à domicile face à Liechtenstein, les Portugais ont à nouveau démontré leur puissance. Et ce, grâce à Cristiano Ronaldo, capitaine de l’équipe de Roberto Martinez. C’est Ronaldo, 38 ans, qui a ouvert le score et inscrit le quatrième but de son équipe juste après la demi-heure alors que les champions de 2016 battaient facilement les hôtes dominés.

João Félix et Bernardo Silva ont marqué entre les buts de Ronaldo, tandis que les remplaçants Otavio et Rafael Leão ont aggravé le score en seconde période.

Une victoire confortable de la Seleçao qui intervient trois jours après que Ronaldo est devenu le joueur le plus capé du football international masculin lorsqu’il a marqué deux fois lors de sa 197e apparition pour aider à battre le Liechtenstein 4-0.

« 2 matchs, 2 victoires ! Objectif atteint. Heureux d’avoir contribué à ce début très positif de notre sélection. C’est parti ! », a écrit l’attaquant de Al Nassr après le match sur les réseaux sociaux.

2 jogos, 2 vitórias ! Objetivo cumprido. Feliz por ter contribuído para este início muito positivo da nossa seleção. Vamos !💪🏼🇵🇹 pic.twitter.com/mLmlAVGFiU — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2023

Autre choc de cette journée, dans le groupe C, l’Angleterre a battu l’Ukraine 2-0 à Wembley.

27 mars 2023