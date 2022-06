Approbation des contrats PPP pour fourniture en eau potable

Les contrats de partenariat public-privé pour la mise en affermage du service public de production, de transport et de distribution d’eau potable en milieu rural, et de l’exécution des travaux connexes ont été approuvés en Conseil des ministres mercredi 08 juin 2022.

Les conditions d’exploitation technique, administrative, commerciale et financière des systèmes d’approvisionnement en eau potable ont été fixées dans le cahier des charges des opérateurs régionaux. Selon le Conseil des ministres du mercredi 08 juin 2022, ces fermiers ont, entre autres, pour mission : l’exploitation des moyens de production, de transport et de distribution d’eau potable faisant partie du patrimoine de l’Etat et de l’autorité affermante ; la gestion du service public de l’eau sur leurs périmètres respectifs ; la réalisation des travaux d’entretien et de réparations de toute nature et de tous les biens affectés à l’exploitation du service public de l’eau potable dans lesdits périmètres. « Ils s’occuperont, par ailleurs, des travaux de renouvellement des biens affectés aux besoins de la cause, de la densification des réseaux de distribution ainsi que de la mise aux normes des ouvrages et équipements à eux confiés par l’autorité contractante », a indiqué le Conseil.

Le Conseil a procédé à l’approbation des contrats de partenariat public-privé pour la mise en affermage du service public de production, de transport et de distribution d’eau potable en milieu rural, et de l’exécution des travaux connexes.

« Ces différents contrats ayant fait l’objet de validation par la Cellule d’appui au partenariat public-privé, le Conseil s’est prononcé en faveur de leur approbation. Le ministre de l’Eau et des Mines, en lien avec le ministre de l’Economie et des Finances, veillera au suivi rigoureux de leur mise en œuvre », précise le compte-rendu du Conseil des ministres.

M. M.

8 juin 2022 par