Appel à candidature pour sélectionner les candidats aux fonctions de directeur départemental

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance des structures déconcentrées des enseignements maternel et primaire ainsi que celles des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, la Commission interministérielle chargée de conduire le processus de sélection des directeurs départementaux lance un appel à candidature pour la sélection des postulants à divers postes. Il s’agit de douze (12) postes de directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire, douze (12) postes de directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Lire les attributions du directeur départemental et les conditions de candidature.

9 août 2022 par ,