Aménagement en cours des sites d’isolement pour le Coronavirus

Face à l’épidémie du coronavirus (Covid-19,) le gouvernement béninois a pris des mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte dont l’aménagement de sites d’isolement et de prise en charge dans tous les départements. Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin avec ses homologues de l’intérieur et des finances ainsi que le représentant résident de l’OMS au Bénin se sont rendus ce jeudi 05 mars 2020 sur l’un des sites d’isolement.

En vue de prendre en charge les sujets en cas de contamination au coronavirus, le gouvernement béninois aménage des sites d’isolement. Selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, le site d’isolement dispose de trois salles pour les patients, de deux salles polyvalentes pour les éventuels cas suspects et une salle pour les patients confirmés comme étant malades ou dont les cas s’aggravent.

« Nous avons un dispositif très moderne pour le traitement des patients qui malheureusement seraient décédés », a précisé Benjamin Hounkpatin. Aussi, un dispositif a-t-il été mis en place pour le personnel soignant. Ce dernier doit passer par une salle de décontamination, puis prendre une douche avant de sortie de la zone rouge.

Le plan d’urgence financé par le gouvernement béninois est à hauteur de 6 milliards de FCFA. Il y a également un deuxième plan à moyen et à long terme d’une valeur de 30 milliards de FCFA.

Le ministre de la santé exhorte la population à respecter les mesures de prévention dont le lavage des mains. « Ce simple geste peut préserver du coronavirus », a-t-il affirmé.

Akpédjé AYOSSO

