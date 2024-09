Alassane Ouattara élève Patrice Motsepe au rang de Commandeur de l’Ordre National

En Côte d’Ivoire ce jeudi 12 septembre 2024 pour le Symposium des entraîneurs de la Confédération Africaine de Football (CAF), le président de l’instance africaine, Patrice Motsepe a été distingué au rang de Commandeur de l’Ordre National. Il a reçu la distinction des mains du président ivoirien, Alassane Ouattara.

Le président Ouattara a souligné que Patrice Motsepe a eu un impact majeur sur l’organisation réussie de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies en Côte d’Ivoire en janvier dernier. Pour lui, Motsepe est un protagoniste de la métamorphose du football africain. "Nous éprouvons une immense fierté pour le travail réalisé par le président Motsepe depuis son arrivée à la tête de la CAF. Le succès de la Coupe d’Afrique des Nations résulte de son leadership ainsi que de celui de la CAF. Cette distinction met en lumière l’excellent travail qu’il effectue au sein de la CAF et son engagement envers le développement du football en Afrique.", a confié à l’occasion Alassane Ouattara.

Le Président de la CAF n’a pas manqué de notifier sa grande joie. "C’est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que je reçois cette récompense au nom des associations membres de la CAF qui représentent les 54 nations africaines. Je souhaite exprimer ma gratitude au président Ouattara, au gouvernement et au peuple de Côte d’Ivoire pour cette distinction honorifique. Le succès retentissant de la CAN CAF TotalEnergies en Côte d’Ivoire a été possible grâce à la vision du président Ouattara, à l’engagement de son gouvernement, ainsi qu’au soutien des 54 associations membres de la CAF, du comité exécutif, du Secrétaire Général et du personnel de la CAF, d’Idriss Diallo, du comité d’organisation local, des dirigeants du football ivoirien, des sponsors de la CAF, et des passionnés de football en Côte d’Ivoire et en Afrique. La CAN CAF TotalEnergies a brillamment démontré la capacité du football à unir des personnes de diverses origines raciales, ethniques et religieuses. Les 1,4 milliard de téléspectateurs à travers 180 pays ayant suivi cet événement attestent que le football africain peut rivaliser avec les plus hauts niveaux mondiaux. Nous continuerons à investir dans les académies de jeunes, le football scolaire, la formation des entraîneurs, le développement d’infrastructures et le soutien à nos associations membres.", a-t-il dit.

Par ailleurs, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a également été décoré en tant qu’Officier de l’Ordre du Mérite.

J.S

13 septembre 2024 par ,