African Parks donne vie à l’EPP Mamassi Peulhs de Karimama

Nouvelle vie pour les salles de classe de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Mamassi Peulhs sise dans la commune de Karimama, département de l’Alibori.

Apprenants et enseignants de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Mamassi Peulhs sise dans la commune de Karimama travaillent désormais dans un cadre adéquat grâce à African Parks. A la réception, mardi 8 novembre 2022 des salles de classe de l’école réfectionnées, la mairie de Karimama a remercié African Parks pour les travaux qui donnent vie à l’EPP Mamassi Peulhs. « Je ne peux que remercier African Parks pour cet ouvrage que nous venons de réceptionner et l’encourager à ne pas s’arrêter là car nous avons besoin de lui dans plusieurs secteurs », a indiqué Abdoul Wahab Nomma, représentant du maire de Karimama.

Pour le directeur de à l’EPP Mamassi Peulhs, la réhabilitation des salles veint à point nommé. « Les toits étaient presque partis. Les portes ne tenaient plus. Vraiment vous êtes venus à notre secours. Nous vous remercions beaucoup », s’est réjoui Samuel Kototinin, directeur de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Mamassi Peulhs lors de la réception des classes refectionnées.

African Parks est en charge de la gestion du Parc National du W qui fait partie du Complexe W-Arly-Pendjari, Site du Patrimoine Mondial.

M. M.

8 novembre 2022 par