Africa Brokers’ Company rejoint Brokerslink en tant qu’affilié pour le Bénin

François Masson, associé du cabinet Africa Brokers’ Company au Bénin, rejoint le réseau mondial de courtiers en assurances Brokerslink en tant que nouvel affilié.

Africa Brokers’ Company est une société de courtage indépendante fondée en 2010 et basée à Cotonou, la capitale économique du Bénin. François Masson opère dans les branches vie et non-vie, pour les entreprises ou les particuliers. Il apporte également son conseil pour des risques à assurer “offshore”, des opérations de réassurance ou de co-assurance et est créateur d’assurtech. Autour de lui, une équipe engagée et polyvalente, avec une spécialisation dans l’assurance santé. Ainsi par exemple est né SOHU, un contrat santé entièrement digitalisé porté par une grande compagnie béninoise.

François Masson, Associé Gérant de Africa Brokers’ Company commente : "Rejoindre Brokerslink est pour mon équipe et moi une formidable opportunité de partager des expériences et de pouvoir accompagner des clients dans le monde entier. J’apprécie particulièrement de collaborer avec d’autres courtiers indépendants, professionnels et qui ont une vraie connaissance de leur marché local. Brokerslink est un réseau puissant d’affiliés ou associés sur lequel je compte m’appuyer pour sortir des frontières et réciproquement offrir mes services au Bénin. Pour des clients globaux, c’est rassurant de savoir qu’ils peuvent se reposer sur un partenaire solide, notamment en zone CIMA."

Benjamin Boudeau-Raimbault, Brokerslink’s Regional Manager, Africa ajoute : “Le succès de Brokerslink est dû à une bonne connaissance des marchés locaux par des courtiers expérimentés et indépendants, dans 123 pays. Ils délivrent à leurs clients un service premium et des conseils en management de risques avec le support des équipes Brokerslink, en s’appuyant sur des technologies mutualisées et des produits innovants. Au Bénin, l’expérience de François Masson est un atout supplémentaire pour notre réseau et nos clients.”

15 novembre 2021