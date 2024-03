Adidjatou MATHYS fascinée par les investissements structurants à la GDIZ

La ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou MATHYS a visité jeudi 21 mars 2024, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Au terme de la séance d’explication avec Létondji BEHETON, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), et une visite au sein des unités de transformation déjà opérationnelles, l’autorité ministérielle s’est dite très satisfaite et fière de tout ce qui se fait au sein de la zone économique spéciale.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, fleuron de l’industrialisation au Bénin emploie déjà plus de 10.000 jeunes béninois. Adidjatou MATHYS, ministre du travail et de la fonction publique au cours d’une visite jeudi 21 mars 2024, a encouragé ces jeunes employés dans les unités de transformation à poursuivre leur travail sans répit. Elle les a également invités à « se sacrifier si nécessaire pour augmenter la production des entreprises dans lesquelles ils travaillent ». « Ce qui est certain, si la productivité augmente, les conditions de vie et de travail seront également améliorées », a relevé la ministre rassurant de son engagement à leur garantir de bonnes conditions de travail.

La ministre du travail et de la fonction publique a également rassuré le directeur général de la SIPI-BENIN de sa disponibilité et celle de ses collaborateurs, a travaillé avec synergie avec la structure en charge de l’aménagement, du développement et de l’exploitation de la GDIZ sur les questions liées à la législation au travail ; qu’il s’agisse de la santé et de la sécurité au travail, la protection sociale, le dialogue social, etc, pour faire développer la zone. « Nous ne sommes pas là pour que les agents cessent le travail, pas du tout. Nous devons les coacher, les sensibiliser et garantir auprès de leurs employeurs, de bonnes conditions de travail », a rassuré Adidjatou MATHYS fière de la transformation industrielle en cours dans la zone.

Sentiments de satisfaction et de fierté

Située à environ 45 Km de Cotonou, capitale économique du Bénin, la GDIZ au terme de la 1ère phase de 400 ha, a enregistré l’installation de 36 investisseurs opérant dans les secteurs de la transformation du coton, du soja, du cajou, etc. Adidjatou MATHYS après avoir visité l’une des unités de confection de vêtements, les unités de transformation de cajou, et la 1ère unité intégrée de textile, s’est dite très satisfaite et fière du travail pharaonique que la SIPI-BENIN effectue au sein de la zone. « C’est de la production de qualité », a témoigné la ministre fière des investissements structurants réalisés, et de la diversité de production. « Ce que nous avons vu à la GDIZ ce matin est fabuleux. On ne se croirait pas au Bénin », a-t-elle poursuivi exprimant ses remerciements au chef de l’Etat Patrice TALON pour sa vision de développement et sa détermination à mettre définitivement le Bénin sous l’orbite du développement et de réduction du chômage.

La ministre du travail et de la fonction publique a exhorté à l’occasion de sa visite, les investisseurs qui ne sont pas encore installés à la GDIZ, à le faire. Des conditions favorables à leur installation sont disponibles, a-t-elle rassuré évoquant à titre illustratif, la sécurité du site, et les débouchées qui sont également garantis.

L’autorité ministérielle était accompagnée pour cette visite, des cadres et directeurs techniques de son département ministériel.

F. A. A.

