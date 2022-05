Actualisation des textes de l’Agence de Développement de Sèmè City

Le gouvernement a adopté, mercredi 11 mai 2022, en Conseil des ministres des textes actualisés à l’Agence de Développement de Sèmè-City.

Le gouvernement a pris des décrets portant actualisation des textes régissant l’Agence de Développement de Sèmè-City. Il s’agit du décret portant approbation des statuts de l’Agence de Développement de Sèmè City ; du décret fixant les conditions générales de création et de fonctionnement des établissements de l’Enseignement supérieur sur le site de l’Agence et du décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel de pilotage du projet Sèmè City. C’est, mercredi 11 mai 2022, en Conseil des ministres.

« La prise de ces actes réglementaires fait suite à l’analyse des dispositifs organisationnel et institutionnel actuels de l’Agence. Celle-ci appelle en effet une actualisation ou une optimisation de l’organisation des formations et de la certification des diplômes des apprenants, afin de permettre à ladite agence d’atteindre ses objectifs en tenant compte de sa nouvelle dimension », a indiqué le Conseil des ministres.

Des instructions ont été données au ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour l’application diligente desdits décrets.

Lancé dans le cadre du « Bénin Révélé », Sèmè City ou l’ « Innovation Made In Africa » est un programme axé sur la formation de pointe, la recherche scientifique et le soutien aux entrepreneurs. Ses trois piliers sont : Formation-Entrepreneuriat-Recherche.

C’est un projet qui accompagne la croissance des entrepreneurs, forme des étudiants, et des chercheurs, pour leur permettre de déployer de véritables innovation.

M. M.

11 mai 2022 par