ASIN et ADD du Maroc signent un accord de partenariat

L’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) du Bénin a signé, vendredi 31 mai 2024, à Marrakech, un accord de partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD) du Maroc.

La coopération entre le Bénin et le Maroc se renforce à travers la signature d’un accord entre l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) et l’Agence de Développement du Digital (ADD) du Maroc. Cet accord de partenariat a été signé dans la dynamique de mutualiser les efforts pour le développement inclusif du numérique en Afrique.

Dans le cadre de cet accord, l’ASIN et l’ADD vont partager les expériences et les bonnes pratiques et échanger les informations dans le domaine de la transformation digitale. Cet accord permettra aussi de mettre en œuvre plusieurs projets d’intérêt commun notamment celui de l’interopérabilité entre les systèmes d’informations des acteurs publics, le renforcement les capacités des ressources humaines grâce à la formation. A cela s’ajoute le lancement des actions de promotion et de sensibilisation autour de l’usage approprié des outils numériques.

