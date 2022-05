AFRICAN PARKS et la Mairie de Tanguiéta réparent la voie Tanguiéta-Porga

La Direction du Parc national de la Pendjari en collaboration avec la Mairie de Tanguiéta a organisé ce 30 avril 2022, le remblayage de la Voie inter-Etat Tanguiéta-Porga jonchée de nids de poule. L’objectif est d’améliorer la praticabilité de la voie et faciliter la circulation aux populations. Ont pris part aux travaux, le Maire de la Commune de Tanguiéta, Monsieur Zakari BOUKARY, le tout nouveau Secrétaire Exécutif, Monsieur BIAOU KOMI, diverses autres autorités locales et le personnel de la Direction du Parc national de la Pendjari ainsi que plusieurs membres des communautés locales. L’opération qui a été coordonnée par le Directeur des Actions Périphérique du Parc national de la Pendjari a permis de réparer la voie sur un peu plus de 2 Km à l’entrée de la ville de Tanguiéta et a été vivement appréciée par les usagers rencontrés.

Le soutien du Parc national de la Pendjari s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’appui au développement communautaire des localités riveraines du Parc.

Diverses actions sont mises en œuvre pour la promotion d’activités génératrices de revenus afin d’impacter positivement la vie des communautés riveraines du Parc, notamment l’apiculture, la pisciculture, la promotion de l’artisanat local, de la production biologique etc. Ici quelques images de l’événement.

Notre objectif en protégeant les aires protégées est de les rendre écologiquement, socialement et économiquement viables pour les hommes et la faune.

