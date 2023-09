AECB et CCI Bénin organisent la Journée Portes Ouvertes sur le E-commerce

L’association des E-commerçants du Bénin (AECB), en partenariat avec la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) organise la 2e édition de la journée portes ouvertes sur le E-commerce. La cérémonie d’ouverture a eu lieu dans la matinée du vendredi 15 septembre 2023, à la salle de conférence de l’institution consulaire. Plusieurs communications ont été développées au cours de cette journée placée sous le thème « Réduire l’écart ».

« L’impact des réformes du Code Général des impôts dans le secteur du commerce électronique : E-MECEF pour les sites web » et « E-commerce et données à caractère personnel : Comment faire respecter ses droits » sont les deux communications auxquelles les e-commerçants ont eu droit dans un premier temps au cours de l’activité. Ces panels ont été animées respectivement par Eric M. MENSAH, directeur de la Cellule de gestion des factures normalisées à la direction générale des impôts, et Marie-Annick HOUINDO, représentant l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP). A leur suite, Lydie ADISSO WHANNOU, responsable en charge de la communication de la CCI Bénin et Cheffe Projet de développement de la marketplace, a exposé « Béninmarketplace.bj », une plateforme de e-commerce mise en place par l’institution consulaire.

Pour la présidente de l’AECB, le thème retenu pour cette 2e édition traduit l’idéal de l’association ; celui de rapprocher les consommateurs des marchés en ligne. La présence des e-commerçants à ces assises de même que les chiffres obtenus au sein des institutions selon Elsa Lesly GUIRENDOU MOURAMBOU, démontre que plus de 90% des participants aspirent devenir des e-commerçants professionnels. Ce qui renforce la pertinence de la journée qu’elle souhaite riche et de partages d’expériences.

« Le monde actuel est en pleine évolution surtout grâce aux nouvelles technologies auxquelles nul ne peut échapper », c’est ce qu’a souligné la directrice des opérations de la CCI Bénin dans son discours d’ouverture. Ainsi, l’institution consulaire en s’inscrivant dans la vision du gouvernement qui vise à faire du Bénin « la plateforme numérique de l’Afrique de l’Ouest », soutient « pleinement » les initiatives liées au numérique, à l’instar du commerce électronique, a fait savoir Joëlle VIDEHOUENOU. Ce qui explique la mise en place par la CCI Bénin, de la plateforme beninmarketplace.bj. Elle n’a pas manqué de rappeler les deux opportunités qu’offrent le E-commerce. Il s’agit de réduire l’écart entre les marchands et leurs clients, et de donner de la visibilité aux produits partout dans le monde entier. Après avoir rappelé ces deux opportunités, la directrice des opérations de la CCI Bénin a invité les opérateurs économiques à intégrer l’usage du numérique dans leurs activités. Ce qui, dira-t-elle, contribuera efficacement au développement économique du Bénin.

La plateforme « Béninmarketplace.bj », selon Lydie ADISSO WHANNOU, est une plateforme de commerce électronique destinée à faire la promotion des entreprises béninoises et des produits certifiés "Made in Benin". Sa particularité est qu’elle affiche des produits certifiés par l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (ABSSA) pour ce qui concerne les aliments, par l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (ABRP) pour ce qui concerne les produits cosmétiques et les compléments alimentaires.

« Béninmarketplace.bj » selon la responsable de communication de la CCI Bénin, procure plusieurs avantages aux opérateurs économiques et le positionnement des produits qui remplissent les conditions, est sans coût. « La CCI Bénin ne réclame aucun franc aux opérateurs économiques parce qu’elle souhaite faire leur promotion, valoriser le Made in Bénin », a-t-elle confié. Pour le consommateur, la plateforme facilite l’achat. Le consommateur qui a besoin d’un produit Made in Bénin peut l’acquérir et l’obtenir grâce à la Poste du Bénin qui se charge de la livraison des colis. Les paiements en ligne sont sécurisés par des agrégateurs de paiement. Par ailleurs, après les achats sur la plateforme, la CCI Bénin suit le processus avec la Poste du Bénin jusqu’à la livraison du produit, assurant ainsi du service après-vente de qualité, a expliqué la Cheffe projet. La journée portes ouvertes s’est poursuivie avec deux autres panels qui ont porté respectivement sur : « comment séparer le commerce électronique du commerce traditionnel » et « le référentiel de sécurité en matière de e-commerce ». Les participants à la journée en sont ressortis bien imprégnés du e-commerce et de ses contours.

16 septembre 2023