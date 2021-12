ADIDJA et FLOWERS hommes et dames confirment leur suprématie

La première journée de la seconde phase de la league professionnelle de Handball s’est achevée ce lundi 13 décembre 2021. Au terme de cette première journée, les équipes hommes et dames de ADJIDJA et FLOWERS ont exprimé leur suprématie face à leurs adversaires.

Face aux dames de ASO MODELE, les militaires de ADJIDJA s’imposent par un score de 25-20. Comme les dames, les hommes de FLOWERS remportent le second match de la journée face à ABO SPORT par un score sans appel de 33 à 13. Une défaite qui se justifie selon 2ème entraîneur de ABO SPORTS. « Aujourd’hui, on n’était pas au niveau requis pour battre FLOWERS », a déclaré Rodrigue Minanvoa.

Dans l’après-midi, le premier match a mis aux prises, les dames de FLOWERS et celles de ASPAC. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire (26-19) de l’équipe encadrée par le coach Aimé Sebio, premier en tête de classement linéaire en catégorie dame.

Enfin, la 4ème et dernière rencontre de la journée a opposé les hommes de ADJIDJA aux BUFFLES du septentrion. 26 à 23, c’est le résultat au terme du match. Malgré cette victoire, l’entraîneur de ADJIDJA n’est pas content de ses gars. Il estime qu’ils pourraient faire mieux. « Nous aurions dû mieux faire », a confié Mathieu Serge Dakpo.

Les matchs de la league professionnelle de handball se poursuit, ce mardi 14 décembre 2021, au Hall des arts, loisirs et sports de Cotonou avec à l’affiche : FLOWERS et ASO MODELE chez les dames à 10h ; ADJIDJA et ASO MODELE chez les hommes à 11h30.

Dans l’après-midi, la sélection dame de l’ASPAC sera face à celle de ADJIDJA à 13h. Le 4ème match de la journée opposera les hommes de FLOWERS face à l’ASPAC.

F. A. A.

