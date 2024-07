ABMed ordonne le retrait d’un lot du médicament CARVEDI-DENK 25mg

L’Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé (ABMed) a ordonné, mardi 16 juillet 2024, le retrait immédiat pour non-conformité d’un lot du médicament CARVEDI-DENK 25mg.

« À la suite d’une non-conformité constatée sur le lot ‘’27374 ‘’ (Fabriqué le 05/2022 et expirant le 05/2025) de la spécialité CARVEDI-DENK 25MG BOITE DE 30 COMPRIMES et notifiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé (ABMed) ordonne le rappel dudit lot.

Cette non-conformité se traduit par un résultat hors spécifications obtenu pour le test de dissolution dans le cadre de l’étude de stabilité du produit dans les conditions normales de stockage », a indiqué une note de l’ABMed en date du 16 juillet 2024.

L’ABMed invite, par conséquent, « tous les établissements pharmaceutiques et toutes les formations sanitaires à retirer de leurs stocks, les boîtes du lot susvisé et à les retourner, sans délai, aux Sociétés de Grossistes-Répartiteurs pour les dispositions qui s’imposent ».

Dr Chabi Yossounon, le Directeur de l’ABMed précise qu’il accorde du prix au « strict respect de la présente mesure ».

M. M.

18 juillet 2024 par