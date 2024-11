8 sociétés agréées au Code des investissements

En Conseil des ministres, mercredi 27 novembre 2024, le gouvernement béninois a agréé 8 sociétés au Code des investissements.

Huit (08) entreprises sont éligibles au bénéfice des régimes incitatifs du Code pour différents projets. Selon le Conseil des ministres, il s’agit des projets qui permettent de renforcer le tissu industriel de notre pays, autant qu’il participe de la création de nombreux emplois.

Il s’agit des sociétés ci-après aux régimes suivants :

Régime des investissements spécifiques

– GROUP VIVENDI AFRICA SAS pour le déploiement d’un réseau de boucle locale en fibre optique à Abomey-Calavi et Cotonou ;

– JEUNE TRANS AFRIQUE SAS, en vue de l’exploitation d’une carrière de gravier à Matékpè, commune d’Aplahoué, avec des concasseurs mobiles et divers engins ;

– SPACETEL BENIN SA dans le cadre de la modernisation des installations techniques et de remplacement des équipements de télécommunication dans plusieurs localités du Bénin.

Régime B

– SOCIETE BENINOISE DE PRODUCTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR LE BÂTIMENT ET LA ROUTE (SBPM) SA, en vue de l’implantation d’une unité de fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment et la route à Djèrègbé, commune de Sèmè-Podji ;

– TILAMED PHARMA SA pour la construction et l’exploitation d’une unité de production de solutions pharmaceutiques liquides dans la zone industrielle de Sèmè-Podji ;

– HARVEST FIELDS RICE LIMITED SA, concernant l’implantation et l’exploitation d’une usine moderne de décorticage de riz à Bodjécali, commune de Malanville.

Régime A

– VANTAGE SARL, pour la construction et l’exploitation d’une unité de fabrication de tourteaux dégraissées et d’huile brute de soja à Lokokanmè, arrondissement de Zonzounmè, commune d’Abomey ;

– PABLO FACTORY SA, à l’effet d’implanter et d’exploiter une unité de production de sacs de polypropylènes dans la Zone Industrielle de Sèmè-Podji.

