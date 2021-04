8,5 milliards FCFA pour la production du riz, fruits et légumes au Bénin

Dans le cadre de la production et la transformation de riz, fruits et légumes au Bénin, l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) et Agri Resources Group ont signé, ce mercredi 21 avril 2021, un protocole d’accord. C’est à travers une cérémonie solennelle tenue à l’hôtel Golden Tuilp de Cotonou.

L’ APIEx et Agri Resources Group sont convenus d’un accord ce mercredi. La convention permettra d’investir 8,5 milliards FCFA pour la production et la transformation de riz, des fruits et légumes en République du Bénin. Plus de 1.000 emplois directs seront également créés dans le cadre du projet.

Un projet qui démontre une nouvelle fois encore que les réformes du Gouvernement sur le climat des affaires sont appréciées, selon le directeur de l’APIEx. Laurent Gangbès a précisé que c’est un « projet intégrateur qui va créer de la valeur et beaucoup d’emplois ».

Pour Frédéric Dalmasie, Directeur Général de Agri Resources Group, son installation au Bénin a été rendu possible grâce à l’assistance et l’accompagnement de l’APIEx.

M. M.

21 avril 2021 par