77.416 candidats inscrits au BAC 2022

Plus de 77.000 candidats sont inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2022. Le directeur de l’Office du Baccalauréat Prof Alphonse da Silva a fait le point des préparatifs de l’organisation dudit examen aux ministres Eléonore Yayi Ladékan de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Kouaro Yves Chabi des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle.

77.416 candidats contre 82.958 en 2021 (taux de régression de 6,68%) composeront dans quelques jours les épreuves du Baccalauréat, session de juin 2022. Ils sont répartis dans 133 centres sur le territoire national. Selon le Directeur de l’Office du Baccalauréat Prof Alphonse da Sylva, 32.044 candidats sont de sexe féminin.

La direction de l’Office du Baccalauréat a noté une hausse du nombre des candidats inscrits pour les séries de l’enseignement technique. Il y a 3.777 inscrits dans les séries techniques (E Mathématiques et techniques 23 candidats ; F1 construction mécanique 192 ; F2 électronique 113 ; F3 électrotechnique 1.738 et F4 génie civil 1.711).

« Avec le point que vous venez de faire, nous n’avons pas d’inquiétude et nous savons que les choses se passeront très bien », a affirmé le ministre des Enseignements Secondaire Technique et de la Formation Professionnelle Kouaro Yves Chabi.

La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladékan s’est réjouie de la hausse du nombre des candidats des séries techniques. De 3.078 en 2020, le nombre est passé à 3.777 en 2022. Cette progression est la preuve que les réformes du gouvernement béninois pour promouvoir et développer l’enseignement et la formation techniques portent déjà des fruits.

A.Ayosso

16 juin 2022 par ,