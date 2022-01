6 Béninois nommés dans les commissions de la CAHB

Six (06) Béninois viennent d’être promus dans différentes commissions de la Confédération Africaine de Handball (CAHB). Les nominations ont été rendues publiques le 28 décembre 2021.

En plus du président de la Fédération Béninoise de Football Sidikou nommé vice-président du Groupe de Travail/Marketing et Communication, six autres Béninois ont été promus dans différentes commissions de la Confédération Africaine de Handball (CAHB). Il s’agit de Polycarpe Gouthon nommé au sein de la Commission Entrainements et Méthodes ; de Serge Eloi Akakpo (Commission d’Arbitrage) ; Euloge Hugues Dossou (Tribunal Arbitral), Kader Yarou (Commission Ethique) ; de Jonas Alladé (Commission d’Arbitrage et Règles de Jeu : CAR) et de Mourchid Bello (Commission Médicale).

M. M.

12 janvier 2022 par ,