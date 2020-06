57 cas de grossesses enregistrés dans le Mono

Hausse du nombre de cas de grossesses à la fin du second trimestre de l’année 2019-2020 dans les lycées et collèges du département du Mono. C’est ce qu’a notifié ce mercredi 17 juin 2020, le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du Mono Mathieu Ayessi, lors de la quatrième réunion ordinaire de la Conférence administrative départementale du Mono.

Selon le DDESTFP Mathieu Ayessi rapporté par l’ABP, de 28 cas de grossesses au premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020, le nombre est passé à 57 à la fin du second trimestre.

Les principaux auteurs de ces grossesses sont les apprentis vitriers, les étudiants et agents en service dans les administrations.

A l’en croire le nombre pourrait augmenter à la fin du troisième trimestre. Les cours souligne-t-il, « ont été perturbés avec l’avènement du coronavirus qui a imposé le confinement à tout le monde et les apprenants ont bénéficié d’un congé prolongé ».

M. Mathieu Ayessi invite la « Conférence administrative départementale du Mono à agir, en prenant la mesure de la situation ».

A.A.A

19 juin 2020 par