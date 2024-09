5 nouveaux assistants juridiques prêtent serment

Une cérémonie de prestation de serment de 5 nouveaux assistants juridiques a eu lieu jeudi 12 septembre 2024 devant les conseillers de la Cour constitutionnelle.

De nouveaux assistants juridiques à la Cour constitutionnelle. Au nombre de 5, ils ont prêté serment devant les conseillers. Dans son discours, le président de la haute juridiction a donné des conseils aux nouveaux assistants juridiques. “Dans notre métier de juriste, on n’est jamais trop savant. Que personne ne vienne vous berner pour dire : je suis savant, juriste, je connais tout. ça n’existe pas. Cela signifie que vous devez avoir l’humilité de chercher toujours. Quand un problème se pose, vous ne dites pas : je suis une machine déclaratoire du droit", a déclaré le Professeur Cossi Dorothé Sossa.

Il invite les nouveaux conseillers à se méfier des solutions qui arrivent trop facilement. "Vous devez toujours creuser, c’est ça qui fait la force du juriste, c’est ça qui fait le bon juriste. Le juriste qui a solution à tout et immédiatement, méfiez-vous de lui. Donc soyez humbles", a-t-il ajouté. Le président de la Cour constitutionnelle a cité le philosophe Alain "Le doute n’est pas au dessous du savoir, mais au dessus". Le bon juriste, poursuit-il, c’est le douteur curieux, il doute, il cherche, il vérifie... est-ce que ma première impression est la bonne et ainsi de suite. "Il ne faut surtout pas croire que les solutions sont déjà faites quand on vient devant la Cour constitutionnelle. Ce n’est pas vrai. La Cour a une jurisprudence. Vous êtes au service de votre pays. Rien n’est au dessus du pays. Le pays doit être en paix, le pays doit être confortable pour tous ses fils. Et nous, nous avons à contribuer de façon spéciale et forte au maintien de cette paix, au maintien du bien-être. Accomplissez cette tâche avec beaucoup de fierté.”, a ajouté le président de la Cour constitutionnelle.

