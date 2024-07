5 ambassadeurs du Bénin à l’étranger rappelés (La raison)

Cinq ambassadeurs béninois sont appelés à libérer leur poste à l’étranger au 31 août prochain. Le gouvernement nommera de nouveaux diplomates à ces postes.

En poste dans le même pays pendant plus de 3, 4 ans ou plus, cinq ambassadeurs béninois ont été rappelés et seront bientôt remplacés. Selon les informations, il ne s’agit pas d’une sanction car la plupart de ces diplomates en poste depuis 2016 sont en fin de mission.

Les pays concernés, selon Bip radio, sont le Maroc, la Chine, les États-Unis, le Qatar et le Koweït.

Les ambassadeurs du Bénin au Maroc et au Koweït sont en poste depuis 2016. Ceux en Chine et au Qatar sont en poste depuis 2017. Aux États-Unis, l’ambassadeur béninois est en poste depuis 2020.

