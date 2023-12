35 investisseurs français à Cotonou pour un forum sur l’agribusiness

A la suite du Roadshow organisé en juin 2023 par l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), et la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structures en charge de l’exploitation, de l’aménagement, et de la promotion de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), et la brillante participation du chef de l’Etat Patrice TALON à l’édition 2022 de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF), les 29 et 30 août 2022 à l’Hippodrome Paris Longchamp, plusieurs investisseurs français sont arrivés à Cotonou pour constater de visu, les opportunités d’investissements qu’offre le Bénin. Au nombre de 35, ils prennent part à un forum de 03 jours consacré à l’agribusiness. Les assises ont lieu à l’hôtel NOVOTEL de Cotonou.

Un forum sur l’agribusiness à Cotonou regroupe des investisseurs français et béninois. L’objectif selon le directeur général de l’APIEX, est de « mettre ensemble des entreprises béninoises et des entreprises françaises afin qu’ils puissent construire des entreprises communes pour développer leurs secteurs d’activités ». Pour Laurent GANGBES, il s’agit d’une fierté car, « c’est la première fois que autant d’entreprises françaises se mobilisent au même moment dans des secteurs jugés prioritaires par le gouvernement pour venir au Bénin, se rendre compte de l’environnement des affaires qui leur permet de pouvoir co-construire avec des entreprises béninoises ».

Pour Arnaud FLORIS, directeur Afrique de BPI France, l’initiative relève de « l’attractivité du Bénin ». Il s’agit selon lui, de sensibiliser un maximum d’entreprises, et de pouvoir cofinancer et de co-investir dans des opérations à forte valeur ajoutée. Et pour y parvenir, un travail méticuleux se fait avec Business France. L’ambition selon directeur Afrique, relève d’une forte volonté d’accompagner les projets en agribusiness.

Pour la présence des investisseurs français au Bénin, la GDIZ est prête. Létondji BEHETON, directeur général de la SIPI-BENIN a donné l’assurance dans l’interview à la presse au terme d’un forum sur l’économie. Il a rappelé à l’occasion, la vocation principale de la zone franche industrielle en pleine expansion. Celle d’assurer la transformation des produits agricoles, notamment le coton, l’ananas, le karité, le cajou, le soja, etc.

Plusieurs communications sur des thématiques telles que ‘’ Investir dans une agriculture béninoise durable et innovante ; révéler le potentiel de la filière animale béninoise ; et intégrer la chaîne de valeur jusqu’à l’approvisionnement : transformation agroalimentaire, packaging et logistique’’ seront développées au cours du forum sur l’agribusinesse

Des rencontres avec des personnalités telles que le ministre de l’agriculture et le ministre du commerce et de l’industrie, et une visite sur le site de la Zone industrielle de Glo-Djigbé sont prévues dans le cadre de ce forum qui ’achève mercredi 06 décembre prochain.

Bpifrance, BusinessFrance et MEDEF international, accompagnent l’APIEx et la SIPI-BENIN dans cette initiative.

Marc VIZY, ambassadeur de France au Bénin, Kristof VAN DEN BRANDEN, président d’Eurocham, Raymond ABILE ADJAKPA, secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, Régis FACIA, premier vice-président du CNP, et plusieurs autres personnalités ont pris part aux travaux d’un forum sur l’économie dans la matinée de ce lundi 04 décembre 2023.

