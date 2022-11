3 stations de traitement de boues de vidange sous gestion déléguée

Les stations de traitement de boues de vidange des communes de Sèmè-Podji dans le département de l’Ouémé ; d’Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique et celle en construction à Parakou dans le Borgou ont été mis en affermage pour le compte de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA). Ainsi en a décidé le gouvernement, mercredi 16 novembre 2022, en Conseil des ministres.

Les infrastructures demeurent dans le patrimoine de l’Etat mais elles sont exploitées par un opérateur privé moyennant des redevances. C’est désormais le nouveau mode de gestion de trois stations de traitement des boues de vidange sises dans trois communes du Bénin.

Le gouvernement a décidé de la mise en affermage des trois stations « en vue de leur gestion optimale ». Il s’agit des deux stations de traitement des boues de vidange ont été construites dans les communes de Sèmè-Podji et d’Abomey-Calavi et de la troisième en cours de construction à Parakou.

« Il s’agit donc d’un partenariat public-privé faisant l’objet d’un cahier de charges précis. Ainsi, l’entreprise sélectionnée exploitera les stations en affermage contre des redevances », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 16 novembre 2022.

Selon le gouvernement, les stations de de traitement des boues de vidange ont été construites suivant les recommandations d’un séminaire gouvernemental qui s’est tenu le 20 octobre 2020 sur le secteur de l’assainissement dans notre pays et viennent en soutien aux nombreuses actions engagées en matière d’assainissement pluvial et urbain notamment en matière de traitement des eaux usées.

