3 pays dont le Bénin candidats à la CAN 2025

Le Nigeria, le Ghana et le Bénin envisagent une candidature commune pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

A la suite du retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 à la Guinée, trois pays de l’Afrique de l’Ouest tels que Nigeria, Ghana et Bénin se positionnent pour organiser la compétition continentale.

Le Nigéria s’est porté candidat aux côtés de la République du Bénin lors du processus d’appel d’offres pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 lancé par la Confédération Africaine de Football, selon Amaju Pinnick, ancien président de la Fédération nigériane de football.

Selon le ministre ghanéen des sports, Mustapha Ussif, le Ghana envisage une candidature commune pour l’organisation de la CAN 2025 avec les pays comme le Nigéria et le Bénin. « Nous n’avons pas encore pris de décision, mais il est question de réunir des pays frères pour pouvoir présenter une candidature », a indiqué Mustapha Ussif à Kickgh.com

Les trois pays d’Afrique de l’Ouest enverront-ils leur candidature commune à la CAF ? Attendons le 16 décembre, date butoir où les candidatures doivent parvenir à la CAF.

Le Ghana et le Nigeria ont co-organisé l’édition 2008 de Coupe d’Afrique des Nations.

M. M.

3 novembre 2022 par ,