3 nouveaux visages parmi les Ecureuils aux éliminatoires

Trois nouveaux joueurs figurent sur la liste des vingt-six (26) Ecureuils retenus dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.

Nouvelle entrée en sélection nationale pour les joueurs Salim Bawa, Ryan Adigo et Loukman Farou. Ces trois joueurs figurent sur la liste du Onze national retenue dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.

Salim Bawa, Ryan Adigo et Loukman Farou vont arborer le maillot des Ecureuils pour la première fois.

Le joueur Salim Bawa est sociétaire de Coton FC (club local) ; Loukman Farou (gardien de but âgé de 19 ans) évolue à l’international dans un Club suédois de D3 et Ryan Adigo est le fils de l’ex international Dinalo Adigo.

Au total vingt-six (26) joueurs ont été sélectionnés par l’entraîneur intérimaire Moussa Latoundji.

La liste a été rendu publique en conférence de presse tenue, ce mardi 17 mai 2022, à la salle de conférence du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou.

