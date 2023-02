3 Cellules de crise installées après le drame

Le gouvernement a installé des cellules de crise dans trois villes après l’accident dans lequel sont morts calcinés plus de 20 passagers de la compagnie Baobab Express à la hauteur du village d’enfants SOS de Dassa-Zoumé dimanche 29 janvier dernier.

« Trois cellules de crise ont été mises en place respectivement à Cotonou, Parakou et Dassa-Zoumè aux fins d’assister les familles affectées et leur apporter les informations appropriées ainsi qu’un soutien psychologique », a indiqué le gouvernement, mercredi 1er février 2023, en Conseil des ministres.

Ces dispositions ont été prises par le gouvernement au lendemain de la collision entre un bus et un camion dimanche 29 janvier 2023 sur l’axe Parakou-Cotonou à la hauteur du village d’enfants SOS de Dassa-Zoumé.

M. M.

1er février 2023 par