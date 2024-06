225 agents de l’Etat à recruter au Ministère de l’Agriculture

Le gouvernement a annoncé, mercredi 26 juin 2024 en Conseil des ministres, un recrutement spécial de 225 agents contractuels de droit public de l’Etat au profit du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, au titre de l’année 2024.

Le Conseil des ministres a autorisé le recrutement au profit dudit ministère, de 225 agents contractuels de droit public de l’Etat, toutes catégories confondues, au titre de l’année 2024. Il s’agit notamment de spécialistes en production animale, végétale, halieutique et aquacole, en aménagement et équipement rural, d’agroéconomistes, de médecins vétérinaires, de gestionnaires de projets, de statisticiens, d’informaticiens, etc.

Le recrutement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole. En effet, le besoin d’un renforcement en ressources humaines qualifiées dans les directions centrales et techniques du ministère s’avère crucial, pour leur permettre d’atteindre le niveau de performance attendu.

« Ainsi, au niveau des structures centrales et déconcentrées où celles-ci seront déployées, elles prendront en charge les programmes des domaines de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture dans leurs dimensions aussi bien administrative que technique, pour plus d’efficience », a indiqué le communiqué du Conseil des ministres du 26 juin 2024.

M. M.

