2 victimes dont un Zem blessé entre les jambes

Un accident survenu dans la matinée du samedi 03 juin 2023 sur le pont de Togoudo dans la commune d’Abomey-Calavi a fait deux blessés.

Un conducteur de taxi-moto et son client ont été transportés au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU), samedi 03 juin 2023, à la suite d’un accident survenu sur le pont de Godomey-Togoudo. Les testicules du "zémidjan" ont été broyés dans l’accident et le client blessé au pied gauche.

L’accident est survenu lors d’un dépassement. Le conducteur de taxi-moto a tenté de doubler un camion lorsque la charge (bois de tecks et feuilles de tôles) portée par le client s’est accrochée au pare-choc du camion.

