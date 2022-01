153,8 milliards F pour l’extension des cantines scolaires

Le gouvernement a instruit en Conseil des ministres, mercredi 19 janvier 2022, le ministre de l’Economie et des Finances de mettre à disposition, dans le cadre du partenariat avec le Programme alimentaire mondial, les ressources nécessaires qui s’élèvent à la somme de 153.850.098.105 FCFA sur les cinq prochaines années scolaires pour l’extension du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI).

15.623.210.000 FCFA pour assurer l’extension du programme au cours de l’année scolaire 2021-2022 ; 31.241.510.000 FCFA pour 2022-2023 puis 29.010.000.000 FCFA pour chacune des trois années suivantes. Au total, 153.850.098.105 FCFA seront mis à la disposition du Programme Alimentaire Mondial (PAM) Bénin pour les cinq prochaines années scolaires dans le cadre de l’extension du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI). Le gouvernement a décidé de l’extension du PNASI ne conseil des ministres le mercredi 19 janvier 2022 et par la même occasion ordonner la mise des fonds au profit du PNASI. « La vocation de ce programme est de contribuer à la démocratisation de l’éducation en favorisant l’égalité des chances, le maintien des enfants à l’école, l’amélioration des taux d’inscription ainsi que la lutte contre les carences nutritionnelles. Il concerne surtout le milieu rural de même que les zones confrontées à des difficultés d’accès à l’école. Au 31 décembre 2020 déjà, la couverture moyenne des écoles en cantines scolaires était de 54%. Il ressort des évaluations effectuées que les indicateurs de performance dans les zones rurales ont connu plus d’amélioration dans les écoles qui en sont pourvues que dans celles qui n’en disposent pas », a indiqué le Conseil des ministres. Ces succès du PNASI ont amené le gouvernement a opter pour l’extension du Programme d’ « alimentation scolaire à d’autres écoles pour atteindre les 100% de couverture, afin de maintenir cette tendance à la hausse des taux de scolarisation, de rétention et d’assiduité des apprenants ».

M. M.

19 janvier 2022 par ,