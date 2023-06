14 ans après son arrivée, Benzema quitte la Casa Blanca

Fin de l’aventure pour le quadruplé meilleur joueur français à l’étranger Karim Benzema au Real Madrid. Le club champion d’Europe en titre quitte les Madrilènes après avoir marqué son passage.



Depuis deux jours, Karim Benzema est annoncé vers l’Arabie saoudite alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid. Mais, finalement, le Real Madrid a annoncé la fin de son histoire avec les Merengue. Une histoire ayant débuté en 2009, voyant le Nueve prendre part à 647 matchs pour 353 buts et 165 passes décisives, remportant notamment cinq fois la Ligue des Champions.

"Le Real Madrid C.F. et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre un terme à sa brillante et inoubliable étape en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes.

Les Madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l’un des grands mythes de notre club et l’une des grandes légendes du football mondial.

Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle phase de sa vie.

Mardi prochain, 6 juin, à 12h00, un acte institutionnel d’hommage et d’adieu à Karim Benzema aura lieu à la Ciudad Real Madrid, avec la présence de notre président Florentino Pérez", a communiqué le Real Madrid pour annoncer le départ du Français.

J.S

