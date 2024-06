3 Nigériens gardés en prison, les 2 autres libérés

Les 05 Nigériens interpellés mercredi 05 juin 2024 sur le Pipeline Niger-Bénin à Sèmè-Kpodji ont été présentés au Procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce jeudi 13 juin 2024. Deux parmi les mis en cause ont été libérés, et les trois autres placés sous mandat de dépôt.

Aminou Hadiza Ibra, directrice générale adjointe de Wapco-Niger, Ismaël Cissé Ibrahim, Inspecteur pétrolier, Mousbahou Dan Kané, Inspecteur pétrolier, Saidou Harouna Oumarou, Ingénieur pétrolier, cadre de Wapco Niger et Abdoul Razak Djibo, Ingénieur pétrolier, cadre de Wapco Niger, selon Libre Express, sont les Nigériens arrêtés sur le terminal pétrolier de Sèmè-Kpodji mercredi 05 juin 2024.

Poursuivis pour s’être introduits frauduleusement le site du Pipeline Niger-Bénin, ils ont été présentés, ce jeudi 13 juin, au Procureur de la République près la CRIET. Les mis en cause selon l’accusation, avaient arboré de faux badges.

Au terme de l’audition, ce jeudi, deux d’entre eux ont été libérés et trois autres, dont la directrice générale adjointe de Wapco Niger, placés sous mandat de dépôt.

Leur procès est prévu pour lundi 17 juin prochain.

F. A. A.

13 juin 2024 par