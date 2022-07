Yves Sossa porte à l’écran les métis abandonnés en Afrique

Un film sur les métis abandonnés à la recherche de leur géniteur. C’est un projet du réalisateur béninois Yves Sossa inspiré du roman "Nos papas indignes" de Bruno Bernard.

Jeune cinéaste, Yves Sossa a décidé d’aborder à travers une œuvre cinématographique un sujet tabou. Il s’agit des enfants métis abandonnés en Afrique par leur géniteur européen. « Ces blancs qui généralement viennent en mission en Afrique profitent de la naïveté des jeunes filles africaines pour les enceinter. Au terme de leur mission, ils quittent le pays et les abandonnent à leur sort », a déploré le réalisateur.

L’histoire est tirée du roman "Nos papas indignes" (version Europe), ‘’Balles Perdues’’ (version Afrique) de Bruno Bernard. Ce roman va paraître en septembre 2022. « Je me suis inspiré de ces faits réels pour travailler sur le sujet. Je me joins à l’auteur Bruno Bernard pour sonner la cloche d’alerte, montrer qu’il y a des choses qui se passent sous nos cieux et qu’il faut que ça change », a expliqué Yves Sossa. L’objectif, poursuit le réalisateur, c’est de mettre ces faits réels à l’écran afin d’attirer l’attention sur ce sujet tabou.

Le film donne la parole à toutes les victimes. Elles sont représentées par un personnage nommé Jessica. Dans le film, Jessica va au contact de ces victimes pour s’imprégner de leur situation. « Jessica s’est assignée pour mission d’aider ces enfants métis avec leurs mamans à retrouver leurs géniteurs afin qu’ils soient dédommagés », a-t-il affirmé. Le film sera traduit en anglais, russe, hindi, wolof et arabe.

Selon M. Sossa, le projet est encore à l’étape de préparation. « On est en train de mettre les petits plats dans les grands pour que le film soit une réussite », a ajouté le réalisateur. Il a saisi l’occasion pour lancer un appel à tous les sponsors, les producteurs et tous ceux qui aimeraient accompagner ce projet de film. Yves Sossa est persuadé que le film va cartonner. « Il y a d’autres aspects que nous pouvons aborder avec tous ceux qui sont intéressés par ce projet. Ils ne seront pas perdants quand ils vont s’associer à ce projet », rassure le réalisateur. Yves Sossa peut être contacté via le numéro +229 96 02 22 76 ou par mail yamowanfilms@gmail.com.

Biographie du Cinéaste

Yves Sossa est un jeune réalisateur cinéma formé à l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA), Cotonou, Bénin. Il est auteur de plusieurs œuvres dont, entre autres, le film documentaire ‘’Tévi, le tubercule fétiche’’, tourné à Savalou et le film fiction ‘’Silence’’.

Le film ‘’Silence’’ a été sélectionné dans plusieurs prestigieux festivals. Lors du Ciné 229 Awards en 2017, le film a été lauréat du prix ‘’meilleure interprétation masculine’’. Au terme d’un concours national organisé par le Centre national du cinéma et de l’image animée du Bénin (CNCIA-Bénin) en 2018, ‘’Silence’’ a été retenu pour le festival Clap Ivoire en Côte d’Ivoire.

Ce même film a été sélectionné en 2019 au Festival des Rencontres de Belles Images Africaines de Parakou (Rebiap). Yves Sossa est auteur de douze à treize numéros de sitcom (brefs épisodes d’une à six minutes). Il a aussi travaillé sur la série ‘’Kutonu’’ du réalisateur Aymar Esse.

6 juillet 2022 par