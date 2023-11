Yayi et Les Démocrates reçus à la Présidence

Comme annoncé, la rencontre entre le chef de l’État Patrice TALON, et les responsables du parti Les Démocrates (LD) s’est tenue dans la soirée de ce lundi 27 novembre 2023. L’ancien président de la République, Boni YAYI, porté à la tête de la principale formation politique de l’opposition conduisait la délégation des Démocrates.

La rencontre entre le président de la République et les responsables du parti Les Démocrates a démarré au palais de la Marina. Boni YAYI conduit une délégation composée du 1er vice-président du parti, Eric HOUNDÉTÉ, du 2e vice-président, Léon Comlan AHOSSI et du président du groupe parlementaire "Les Démocrates", Nourénou ATCHADÉ.

Les échanges entre Patrice TALON, et les responsables de la formation politique opposée à son régime, ont tourné autour de la liste électorale et sur l’ensemble du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026.

Le projet de la loi d’amnistie concernant les exilés et prisonniers politiques, et l’organisation du dialogue politique national, l’emploi des jeunes et plusieurs autres sujets d’actualité sont abordés au cours de cette rencontre.

