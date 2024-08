"Yamirou Ouorou est un énorme talent" (AC Horsens)

A travers un message posté sur ses réseaux sociaux ce jeudi, l’AC Horsens s’est enflammé pour le jeune crack béninois Yamirou Ouorou. Ceci après les débuts réussis du jeune Guépard hier face à Kjellerup IF.

Ce mercredi 07 Août le jeune Guépard Yamirou Ouorou a fait ses débuts avec son club danois AC Horsens. C’était lors du match comptant pour le premier tour de la Coupe du Danemark. L’AC Horsens s’est imposé devant Kjellerup IF sur le score de 5-0. Une victoire synonyme de qualification pour le tour suivant pour Yamirou OUOROU et son équipe.

De quoi poussé ce jeudi le club danois à s’enflammer pour la pépite béninoise qui a fait ses débuts en entrant dans la rencontre à la 73e minute.

"Les débuts de Yamirou Ouorou. Dans le 73. minute du match de coupe d’hier contre Kjellerup SI Yamirou Ouorou a été envoyé sur le terrain, et ainsi il a eu ses débuts officiels pour nous. "Yami" du Bénin est un énorme talent dont on attend beaucoup. Il est athlétique, a un point de gravité bas et un changement de direction dans sa course, ce qui lui permet de se débarrasser rapidement de son adversaire. Félicitations pour tes débuts, Yamirou.", a écrit l’AS Horsens sur ses réseaux sociaux.

C’est donc partie pour une belle aventure pour Yamirou Ouorou au club.

