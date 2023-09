Xabi Alonso devrait remplacer Carlo Ancelotti en 2024

C’est quasiment tranché au Real Madrid. Alors que Carlo Ancelotti est choisi par le Brésil pour devenir nouveau sélectionneur, les Madrilènes gouvernés par Florentino Perez ont misé sur Xabi Alonso, actuel coach du Bayer Leverkusen pour remplacer le technicien italien.

En juillet dernier, le président de la Confédération Brésilienne de Football (CBF), Ednaldo Rodrigues, annonçait qu’Ancelotti dirigerait l’équipe nationale du Brésil en 2024. Et en Espagne, le doute est déjà levé dans la soirée de ce lundi 25 septembre 2023. Xabi Alonso devrait être l’entraîneur du Real Madrid à partir de la saison 2024-2025. C’est du moins ce qu’informe le quotidien madrilène Marca ces dernières heures.

Pour un petit rappel, Xabi Alonso a joué au Real Madrid entre 2009 et 2014. Il a été champion d’Espagne, deux fois vainqueur de la coupe nationale, vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe de l’UEFA. Le footballeur a également joué pour les clubs espagnols de la Real Sociedad et d’Eibar, pour le club anglais de Liverpool et pour le Bayern Munich. En sélection nationale, il a remporté la Coupe du monde et deux fois le Championnat d’Europe.

Il n’y aura donc pas un retour de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid selon certaines rumeurs.

