Washington réaffirme une position “claire et sans équivoque"

Un haut responsable vient de réaffirmer la position des Etats-Unis sur la souveraineté des Etats-Unis sur son Sahara. Pour le Conseiller spécial pour l’Afrique du président Donald Trump, M. Massad Boulos, la position de Washington sur ce dossier est “claire et sans équivoque”.

“La position américaine est claire et sans équivoque. Cette position nous l’avons exprimée à maintes reprises de manière claire, tout comme l’a fait clairement le Secrétaire d’Etat américain Marco Rubio la semaine dernière. Il s’agit de la même position exprimée par le Président Donald Trump à Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sujet de la reconnaissance pleine et entière par les Etats-Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et du soutien américain au plan d’autonomie présenté par le Maroc comme solution à ce différend”, a déclaré M. Boulos dans un entretien exclusif à Medi1 TV et Radio.

Pour le Conseiller spécial pour l’Afrique du président Trump, cette question “ne souffre d’aucune ambiguïté, et toute autre information véhiculée relève de simples approximations erronées et sans fondement”.

Les Etats-Unis réaffirment et reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara et la Proclamation du Président Trump en 2020 et des Etats-Unis est sans équivoque, a-t-il rappelé avant d’ajouter qu’ ”aucune déclaration ne doit être exploitée hors de son contexte ou réinterprétée en dehors de ce contexte clair”.

“Comme le Secrétaire d’Etat Marco Rubio l’a affirmé, nous soutenons entièrement la proposition marocaine d’autonomie, qui est sérieuse, crédible et réaliste, en tant que solution juste et définitive à ce conflit”, a conclu le conseiller du président américain.

19 avril 2025 par