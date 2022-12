Wadagni intègre les amendements des députés au Budget 2023

Le budget général de l’Etat, gestion 2023 a été voté ce jeudi 1er décembre 2022 à l’unanimité des députés présents et représentés. C’est en présence du ministre d’Etat, ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni qui est intervenu lors du débat général.

3.033,337 milliards de francs CFA. Ainsi est estimé le budget général de l’Etat, gestion 2023. C’est à l’unanimité des députés présents et représentés que le budget 2023 a été adopté, jeudi 1er décembre 2022 à l’Assemblée nationale.

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni qui est intervenu lors du débat général, « plus de 8 amendements sur 10 » faits par la représentation nationale « ont été acceptés ».

« (…) Ceux qui n’ont pas été directement acceptés ils ont été pris en charge pour étude complémentaire et probablement seront mis en œuvre en gestion au cours de l’année une fois que des études, des analyses complémentaires auraient été effectuées », a rassuré Romuald Wadagni pour signifier aux députés que leurs amendements seront pris en compte dans le cadre de la gestion du budget général de l’Etat 2023.

Au regard de l’accompagnement des députés de la 8è législature aux actions du gouvernement au cours des quatre années qui viennent de s’achever, le ministre d’Etat est parvenu à la conclusion que le parlement et le gouvernement du président Patrice Talon ont eu une « relation constructive ».

